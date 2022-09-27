В Пензенской области приняты все меры для защиты учреждений образования

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

В понедельник утром в ижевской школе №88 произошла трагедия: мужчина пришел в учреждение с оружием и открыл стрельбу, в результате чего погибли 15 человек. Вечером в пензенском министерстве образования состоялся брифинг, посвященный теме безопасности в школах, вузах и детских садах региона.

- В Пензенской области находятся больше 1000 учреждений образования, - отметила Ирина Осетрова. – Ответственность за антитеррористическую защищенность несут их директора. Перед 1 сентября были проведены инструктажи с сотрудниками учреждений, после начала учебного года прошли беседы с учащимися.

Заместитель министра образования отметила, что охраной учреждений образования в нашем регионе, в основном, занимаются сотрудники ЧОПов. Почти все школы, вузы и детские сады оборудованы рамками с металлодетекторами и тревожными кнопками, вызывающими при нажатии на место правоохранителей.

В завершении брифинга Ирина Осетрова обратилась к тем родителям, которые все же проявляют беспокойство, заверив. Что необходимые меры безопасности в регионе приняты.

- Поводов для волнения нет. Родителям советуем провожать детей лишь до калитки образовательной организации и не мешать учебному процессу, - подчеркнула замминистра.