В Пензенской области по нацпроекту в 2022 году завершат ремонт десяти объектов культуры

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Строительно-восстановительные работы зданий досуговых и просветительских центров, расположенных в сельской местности, финансируются по линии нацпроекта «Культура».

«Общий объём средств, выделенных на модернизацию 14 учреждений, составляет 197 млн рублей. В том числе, 27 млн рублей – из федерального бюджета, 161 млн рублей – из регионального, 8 млн рублей – из местных бюджетов», - пояснил Олег Мельниченко.

«В настоящее время полностью завершён ремонт Бековского районного Дома культуры, центра досуга в селе Ермоловка Пензенского района, тамалинской районной библиотеки. Ещё 7 объектов должны быть сданы в эксплуатацию после ремонта до конца текущего года», - дополнил он.

Среди них – центры досуга и культурного развития Колышлейского, Земетчинского, Каменского, Наровчатского, Белинского районов.

После замены кровли, оконных блоков, коммунальных систем, внешней и внутренней отделки здания обретут современный вид. Обновлённые культурно-просветительские учреждения будут оснащены новой мебелью и оборудованием.

«Дом культуры на селе – это средоточие жизни. Сюда приходят все, не зависимо от возраста. Здесь и кружки для детей, и клубы по интересам, и творческие мастерские. Вот почему так важно, чтобы для людей там были созданы нормальные, современные условия», - подытожил губернатор.