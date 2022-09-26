Пензенские медики одними из первых в стране начали применять препарат «МИР-19» для лечения коронавируса

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Препарат «МИР-19» (название расшифровывается как «Малая интерферирующая РНК») был разработан специалистами ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России. Особенность лекарства в том, что оно работает на генном уровне: подавляет активность РНК вируса, не затрагивая при этом геном человека. После этого вирус утрачивает возможность размножаться внутри организма.

«МИР-19» применяют для лечения пациентов, у которых коронавирус протекает в нетяжелой в форме.

- Препарат вводится в организм путем ингаляций дважды в день, - отметила главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Министерства здравоохранения Пензенской области Джамиля Курмаева. – Продолжительность лечения составляет 14 дней. Когда в организме идет активное размножение вируса, нужно доставить интерферирующие РНК в клетки таким образом, чтобы прекратить синтез его белков. На это и направлен препарат.

Лекарство уже доказало свою эффективность: препарат был задействован в терапии нескольких пензенских пациентов. Все они отметили, что их состояние улучшилось, и уже готовятся к выписке.