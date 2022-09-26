Пять причин приехать в Мордовию

Фото: Пресс-служба Главы РМ

1. Почувствовать местный колорит

Мордовия – одна из многих национальных республик в нашей стране. Отголоски местного колорита здесь можно найти повсеместно: названия улиц в Саранске, помимо английского, дублируются на мордовских языках – мокшанском и эрзянском, в местных кафе и ресторанах вам готовы предложить пачат – толстые блины из пшенной муки, и «медвежью лапу» - сочную котлету, обвалянную в нарезанных кубиками сухариках, а слово «Шумбрат!» («Здравствуйте» на мордовском) вы будете видеть буквально на каждом шагу.

Мордовская национальная вышивка отличается красивыми узорами и яркими красками. Расшитую таким образом рубаху или юбку, конечно же, будет сложно вписать в повседневный или офисный образ, однако полотенца, скатерти или покрывала с такой вышивкой непременно добавят вашему дому уюта.

Коллекционеров точно заинтересуют куклы в национальных костюмах – их продают в республике повсеместно. Самые дорогие из них продаются при местных музеях. Такие куклы изготавливаются вручную, чем и обуславливается их высокая стоимость. Варианты попроще (и гораздо дешевле) выпускаются на фабриках – таких куколок можно найти в сувенирных лавках.

А если у вас есть друг-полиглот, то можете привезти ему русско-мордовский разговорник: сравнение одних и тех же реплик на мокшанском и эрзянском языках точно его заинтересует.

2. Увидеть Саранск с высоты птичьего полета

В главном корпусе Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева расположена самая высокая в городе смотровая площадка. С нее открывается прекрасный вид почти на все достопримечательности столицы республики: многочисленные храмы, стадион «Мордовия Арена» и другие. Мы рекомендуем посещать площадку в самом начале вашего визита в город: так вам будет проще составить маршрут дальнейшей прогулки.

Смотровая площадка открыта для посещения с понедельника по воскресение. Предварительно на экскурсию нужно записаться.

3. Привезти домой сгущенку и сыр

Помимо национальных сувениров, из Мордовии можно смело везти и всевозможные лакомства. Например, Саранский консервный завод выпускает очень вкусное сгущенное молоко – как и классическое, так и варианты с различными добавками: кофе, какао, клубникой. Помимо этого, на заводе также изготовляются и другие виды консервов – овощные и мясные, которые тоже стоят внимания.

В Ичалках находится старейший в республике сыродельный комбинат. Плавленые и твердые сыры, которые изготавливаются тут, непременно придутся по вкусу вашим близким и друзьям. Вы даже можете приобрести специальные подарочные наборы, в которые входят несколько видов данного деликатеса.

4. Почувствовать себя звездой мирового футбола

В 2018 году Саранск стал одним из российских городов, принимавших матчи чемпионата мира по футболу. Игры проходили на стадионе «Мордовия Арена», строительство которого началось еще в 2010 году.

Сооружение, по сути, является олицетворением республики – такое же яркое и солнечное, как и регион. В оформлении стадиона используется оранжевый цвет. Это не только цвет солнца, но и цвет лисьей шерсти – а именно лисица красуется на гербе Саранска.

«Мордовия Арена» стала тем местом, где прошли четыре матча группового этапа мундиаля: Перу-Дания, Колумбия-Япония, Иран-Португалия, Панама-Тунис. После чемпионата стадион продолжил работу по популяризации спорта в республике: в его стенах занимаются воспитанники различных секций и спортивных школ.

Помимо этого, на спортивном объекте проводятся экскурсии. Для туристов здесь открывают двери, недоступные для обычных болельщиков. Например, вы можете посетить VIP-ложу, в которой во время матча японской команды сидела принцесса Хисако Такамадо, а также раздевалку, где к игре готовился сам Криштиану Роналду.

5. Узнать больше о зубрах и подружиться с оленями

На территории Мордовии находится большой заповедник, в котором растут многочисленные виды редких растений, а также обитают различные виды животных. В их числе – европейские зубры, внесенные в Красную книгу РФ. Первую партию этих животных привезли в заповедник в 2019 году. После небольшого периода содержания в загоне зубров выпустили в лес. Сегодня сотрудники заповедника принимают меры по сохранению и восстановлению популяции данного вида и с радостью рассказывают посетителям об этих больших и красивых животных.

А не так давно в Кочкуровском районе открылся первый в Мордовии сафари-парк. Его гости смогут не только узнать больше о его обитателях, но и лично познакомиться с ними: под присмотром опытных егерей подойти поближе к оленям и маралам, а также угостить их морковкой или яблоком. Помимо этого, на территории сафари-парка находятся беседки, мангальная зона, смотровая площадка и многое другое – а это значит, что здесь можно отдыхать весь день.

Добро пожаловать в Мордовию!