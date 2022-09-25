В Каменке состоялась легкоатлетическая эстафета на призы губернатора Пензенской области

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

В церемонии открытия, которая прошла на стадионе «Дорожник», приняла участие министр физической культуры и спорта региона Евгения Бочкарёва, глава администрации Каменского района Александр Помогайбо.

«Уважаемые участники соревнований, тренеры, судьи. От лица губернатора Пензенской области Олега Владимировича Мельниченко поздравляю вас с этим праздником спорта. В столь непростые времена такие замечательные мероприятия, как сегодняшняя эстафета, объединяют нас и укрепляют в каждом дух патриотизма. Ведь вместе мы можем сделать многое! В ваших руках, уважаемые участники, будущее нашей страны, нашей спортивной державы. Я желаю вам показать сегодня лучшие результаты, и пусть победит сильнейший!», - обратилась к атлетам Евгения Александровна.

За медали боролись сборные команды образовательных учреждений Пензенской области. На старт вышли более 900 человек. Команды, участвующие в соревнованиях, были разделены на 5 групп. По итогам соревнований места распределились следующим образом.

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

I группа (смешанные команды школьников сельских районов): 1 место - команда Пензенского района; 2 место - команда Каменского района; 3 место - команда Нижнеломовского района.

II группа (смешанные команды школьников сельских районов): 1 место - команда Спасского района; 2 место - команда Бековского района; 3 место - команда Шемышейского района.

III группа (смешанные команды школьников городов Пензы, Заречного, Кузнецка): 1 место - команда города Пензы - 1; 2 место - команда города Заречного; 3 место - команда города Кузнецка.

IV группа (смешанные команды начального и среднего профессионального образования): 1 место - команда Пензенского социально-педагогического колледжа; 2 место - команда Пензенского колледжа транспортных технологий; 3 место - команда Кузнецкого многопрофильного колледжа

V группа (смешанные команды вузов): 1 место - команда Пензенского государственного университета; 2 место - команда Пензенского государственного технологического университета; 3 место - команда Пензенского государственного университета архитектуры и строительства.