Пензенский драмтеатр покажет в Республике Мордовия спектакль «С училища»

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Это очень откровенная, порой жёсткая история о непростом нравственном выборе молодых людей в нынешнем мире.

Один из самых популярных в репертуаре драмтеатра спектакль «С училища» с момента премьеры в декабре 2020 года уже 35 раз прошел на аншлагах.

В спектакле заняты Марина Матвевнина, Юрий Землянский, Алексей Болдырев, Артём Тихомиров, Илья Кочетков, Вера Дупенко и Наталья Тихомирова.

В Саранске делегация Пензенского драмтеатра примет участие в Межрегиональном молодёжном театральном фестивале «Худсовет», организованном региональным отделением Союза театральных деятелей РФ - Союзом театральных деятелей Республики Мордовия при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и властей региона.

Из нескольких десятков видеозаписей, присланных на фестиваль со всей России, экспертный совет отобрал 12 спектаклей, в том числе и пензенскую постановку.

Кроме Пензенского драмтеатра, участниками фестиваля стали московские театры — «Школа драматического искусства» и Театр имени М. Н. Ермоловой, а также коллективы из Санкт-Петербурга, Казани (Татарстан), Мичуринска Тамбовской области, Саранска (Мордовия), Таганрога, Уфы (Башкортостан), Элисты (Калмыкия).

В фестивальной программе принял участие и Донецкий республиканский академический молодёжный театр из города Макеевки (ДНР).

В жюри «Худсовета» входят известные московские театральные критики, члены экспертных советов и жюри многих театральных фестивалей (в том числе Национальной театральной премии «Золотая маска») Глеб Ситковский, Наталья Каминская и Ольга Романцова.