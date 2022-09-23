Больше шести тысяч пензенцев стали участниками митинга-концерта «Своих не бросаем»

Фото: Полина Васильева

В мероприятии принял участие губернатор Олег Мельниченко:

- Испытываю невероятную гордость за всех, кто пришел. Это по-настоящему исторический момент. Мы все чувствуем его важность: студенты и пенсионеры, семьи с детьми, учителя и депутаты, врачи, рабочие и бизнесмены. Значимый день для каждого из нас.

Перед участниками митинга выступил ветеран Вооруженных Сил, полковник в отставке Вячеслав Анпилогов. Он отметил, что еще в 2014 году Пензенская область пришла на помощь жителям Донбасса, дав кров и работу эвакуированным оттуда гражданам.

- Я рад, что сегодня наша страна поддерживает решения Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья о проведении референдумов. Мы с уважением отнесемся к их выбору. И мы будем рады их возвращению в Россию, - отметил он.

К пензенцам обратилась Татьяна Куркурина – одна из жительниц ДНР, эвакуированных в область в этом году. После многих лет жизни в страхе здесь она смогла обрести покой в душе: для нее Пенза стала домом и местом, где всегда помогут и поддержат.

- Сейчас у нас есть все необходимое для мирной жизни, благодаря неравнодушию властей и жителей Пензенской области. Я с замиранием сердца жду результатов референдума, а также возможности отдать свой голос за решение, которое нами принято давно. Спасибо, Россия! Спасибо, что своих не бросаете!