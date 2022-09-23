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Общество23 сентября 2022 9:55

В Пензенской области снижаются ЧС на воде и в сфере обеспечения пожарной безопасности

Такая оценка была дана на рабочей встрече Олега Мельниченко с начальником ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерием Синьковым в четверг, 22 сентября
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Как известно, в последние два дня в регионе по линии МЧС проводились плановые командно-штабные учения. Их руководитель – генерал-лейтенант Синьков дал положительную оценку уровню подготовки:

«К проведению командно-штабных учений субъект подготовился хорошо – люди заинтересованы в выполнении задач, есть понимание, что нужно делать и как. Хочу поблагодарить за содействие в проведении учений», - сказал глава ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Как пояснил пояснил Валерий Синьков, оценена работоспособность системы по защите населения, в том числе, уровень пожарной безопасности.

Он отметил, что Пензенская область является одним из немногих субъектов в ПФО, имеющим оптимистичную статистику по пожарам. А также – одним из двух субъектов в ПФО, добившихся снижения количества чрезвычайных ситуаций на воде.

Олег Мельниченко пояснил, что позитивной динамики в сфере ЧС в первую очередь удалось достичь за счёт межведомственного взаимодействия.

В пожароопасный период закрыли доступ в леса, контролировали исполнение этого решения. Постоянно работали с социально неблагополучными категориями населения, проверяли исправность отопительных приборов.

«При этом понимаем, что надо и дальше развивать, в частности, пожарную службу региона. Исходя из наших бюджетных возможностей, будем укреплять систему обеспечения безопасности нашего населения», - дополнил Глава региона РФ.

По итогам командно-штабных учений будут подготовлены рекомендации по совершенствованию региональной системы ГО и ЧС.

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