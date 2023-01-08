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Спорт8 января 2023 8:53

Евгения Бочкарёва с рабочим визитом посетила Башмаковский район

Министр физической культуры и спорта Пензенской области 6 января встретилась с главой администрации района Тамарой Павлуткиной, посетила спортивные объекты
Виктор ВИКТОРОВ

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Как отмечает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона, в ФОКе «Родник» Евгения Бочкарева приветствовала участников открытого чемпионата Башмаковского района по волейболу среди женских команд.

В торжественной обстановке она вручила Почётную грамоту министерства преподавателю физической культуры Башмаковского филиала ГАПОУ ПО «Нижнеломовский многопрофильный техникум» Анне Брагиной за высокие спортивные достижения воспитанников, большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Башмаковском районе.

Всего в чемпионате приняло 4 команды из Башмаковского и Пачелмского районов. По итогам матчей победу одержала сборная команда ДЮСШ р.п. Пачелма, второе место заняла команда ДЮСШ р. п. Башмаково, третье – команда многопрофильного техникума.

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