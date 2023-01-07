Православные верующие отмечают праздник Рождества Христова

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

На богослужении в Спасском кафедральном соборе присутствовал Глава Пензенской области Олег Мельниченко.

После праздничной литургии он поздравил православных верующих с Рождеством Христовым. Обращаясь к прихожанам собора, губернатор пожелал им в светлый праздник Рождества здоровья, мирного неба над головой, счастья и любви, отмечает пресс-служба регионального правительства.

«Наступивший год, думаю, принесёт нам долгожданную победу в специальной военной операции. Сегодня мы молились за наше воинство, за наших ребят – бойцов Пензенской земли, которые находятся на линии соприкосновения», - сказал Олег Мельниченко.

«Думаю, что 2023 год будет для всех нас очень удачным, очень хочу на это надеяться», - добавил он. Владыке Серафиму для музея пензенской митрополии губернатор передал приз международной архитектурной премии «Золотой Трезини». Проект воссоздания Спасского кафедрального собора был не только отобран в финал конкурса, но и стал лучшим реализованным проектом реконструкции. Также он получил приз зрительских симпатий.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

По словам митрополита Серафима, праздник Рождества верующие всегда ожидают с особым волнением.

«Пусть Господь поможет нам в нелёгкой жизни, укрепит в нас веру, дарует нам всё, что потребно для нашего спасения. Пусть он нас оставит жить в добродетели, милосердии, - сказал в своей проповеди владыка Серафим. – Я искренне желаю, чтобы Господь помог нам в эти дни».

Олег Мельниченко подарил храму дарохранительницу с изображением Спасского кафедрального собора.