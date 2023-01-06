Пензенский врач-кардиолог советует, как защитить сердце зимой

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

К ним доктор относит: давящее чувство или боли в груди, которые могут охватывать всю верхнюю часть туловища, чрезвычайную слабость (характерно для женщин), затруднение дыхания.

Для здоровья сердца необходимы регулярные занятия физической культурой, но в зимнее время для имеющих сердечно-сосудистые болезни людей нагрузки должны быть менее интенсивными, чем в теплую пору. Особенно это касается активности на свежем воздухе.

Чтобы защитить свое сердце от низких температур, специалист приводит ряд рекомендаций:

«Во-первых, необходимо делать частые перерывы для отдыха и быть внимательным к своему состоянию, не допуская одышки, затрудненного дыхания или других опасных симптомов. Не следует на морозе курить и употреблять алкоголь, поскольку это повышает риск инфаркта», - отмечает Надежда Корнеева.

Опасна и резкая смена температур, которая может вызвать спазм сосудов. Поэтому перед выходом из дома можно постоять несколько минут в прохладном помещении, сделать разминку (подъёмы рук, наклоны, ходьба на месте) в течение 5-10 минут.

По словам специалиста, очень важно правильно одеваться. Хорошо защищает от холодов многослойная одежда из натуральных материалов. Обязательно при этом утеплять кисти рук, шею и голову, поскольку охлаждение этих частей тела может вызвать капиллярный спазм, который в свою очередь спровоцирует спазм коронарных сосудов. При болезнях сердца это нередко приводит к приступу стенокардии.