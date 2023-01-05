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Общество5 января 2023 5:44

В Мордовии кадеты СУ СК России по РМ поздравили с Новым годом участников СВО

Ребята написали письма участникам специальной военной операции со словами поздравления и поддержки
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Вместе с подростками письма писали сотрудники следственного управления.

Тексты получились искренними, - отмечает пресс-служба СУ СК РФ по РМ. - В них - пожелания удачи, мужества и скорейшего возвращения домой к семьям. К словам благодарности и уважения ребята добавили простые рисунки и символы.

В администрации учебного заведения подчеркнули, что не только кадеты, но и все учащиеся школы написали письма военнослужащим, которые сейчас находятся на передовой. Несмотря на юный возраст, они нашли нужные слова поддержки.

Письма и открытки вместе с посылками в ближайшее время будут переданы адресатам.

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