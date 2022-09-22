Ко Дню туризма в Саранске организуют бесплатные экскурсии для всех желающих

Фото: Анна ЧЕРНАЯ

27 сентября по всему миру отмечается День туризма. В рамках празднования в Саранске организуют бесплатные экскурсии по крупным предприятиям и учреждениям города. Узнать что-то новое о столице Мордовии сможет любой желающий.

Расписание экскурсий:

23 СЕНТЯБРЯ

12:00, 14:00 – «Когда мебель – искусство» (мебельная фабрика «ОРИМЭКС»);

15:00 – «Дубовая палитра веков» (компания «Ростр»);

16:00 – «Прогулки со стрельцом. Слободы старого Саранска XVII-XVIII веков» (прогулка по городским улицам с заместителем директора по научной работе Краеведческого музея им. И.Д. Воронина Дмитрием Фроловым. Точка сбора – Иоанно-Богословский собор).

24 СЕНТЯБРЯ

11:00 – «Шумбрат, Саранск!» (Точка сбора - у памятного камня на площади Тысячелетия);

11:00 – экскурсия по Храму святителя Николая Чудотворца;

13:00 – «Исторический Саранск: жизнь городка Виндавского полка и казенных винных складов» (точка сбора – у кафе «Затерянный рай»);

15:00 – экскурсия по Иоанно-Богословскому Макаровскому мужскому монастырю.

25 СЕНТЯБРЯ

11:00, 13:00, 15:00 – «Тайны Пушкинки» (национальный библиотека им. А.С. Пушкина);

11:00 – экскурсия по кафедральному собору святого праведного воина Феодора Ушакова;

12:30 – «Мордовская Митрополия Русской Православной Церкви» (Саранская епархия);

14:30 – «Знакомство с закулисьем» (Государственный театр кукол);

15:30 – «Тайны закулисья» (Музыкальный театр имени И. М. Яушева).

26 СЕНТЯБРЯ

15:00 – экскурсия по «Mercure Саранск центр»;

15:00 – «Тайны минералов и горных пород» (Минералогический музей, 4 корпус МГУ им. Н. П. Огарева);

16:00 – экскурсия по Иоанно-Богословскому собору.

27 СЕНТЯБРЯ

10:30, 16:30 – «Путешествие в сердце Мундиаля» (прогулка по стадиону «Мордовия Арена» с министром спорта и молодежной политики РМ Александром Савиловым);

11:00 – «Что такое музей?» (Краеведческий музей имени И. Д. Воронина);

11:00 – «Современная архитектура Саранска» (прогулка по городу с архитектором Виктором Махаевым);

12:00 – «Саранск с высоты птичьего полета» (главный корпус МГУ им. Н. П. Огарева);

14:00 – «По всей земле пройти мне в кедах хочется» (площадь Тысячелетия);

14:00 – «Путешествие со скоростью света» (АО «Оптиковолоконные Системы»);

14:00 – «Бахтинский Саранск» (Центр М. М. Бахтина);

16:00 – «Знакомство с Музеем Эрьзи» (Музей имени С. Д. Эрьзи);

16:00 – «Закулисье. Добро пожаловать, или посторонним вход запрещен!» (Мордовский национальный драматический театр).

28 СЕНТЯБРЯ

14:00 - Путешествие по стране телевидения (ГТРК «Мордовия»);

15:00 – «Мордовия – регион инноваций» (Технопарк «Мордовия»);

16:00 - «Уроки для настоящих путешественников» от туристического клуба «Высота» (Лыжно-биатлонный центр Республики Мордовия).

Предварительно на экскурсии нужно записаться по телефону - 8 (8342) 77-76-77.