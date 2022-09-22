Как художница из Пензы создает шедевры из простых сюжетов

Фото из личного архива героя публикации

Катя Перова родилась в Пензе. Любовь к рисованию проявилась у нее еще в детстве: бабушка часто устраивала для нее и ее двоюродной сестры «просмотры»: давала задание нарисовать какое-то животное, а потом ставила оценки (и это были не всегда «пятерки»). В 10 лет юная Катя уже сама решила пойти учиться в художественную школу - ту самую, №3, где сейчас и работает. После этого было ПХУ им. Савицкого, куда художница поначалу не хотела поступать, но после ни разу не пожалела о своем решении связать свою жизнь с этим учреждением:

- Училище стало тем местом, где меня действительно научили рисовать. Я не была отличницей, многие дисциплины давались с трудом, но с годами накапливался опыт. После окончания ПХУ я поступила на дизайнера в строительный университет, получила там диплом бакалавра и начала искать работу.

Фото из личного архива героя публикации

Сначала я рисовала дизайны украшений в ювелирной мастерской. И даже сейчас, спустя много лет, вижу в витринах ювелирных магазинов кольца и серьги, созданные по моим эскизам - это потрясающее чувство. Потом работала на заводе дизайнером бытовой техники: разрабатывала внешний вид кухонных плит, бойлеров, подбирала для них фурнитуру, цвет. После этого, недолго побыв веб-дизайнером, в самом начале пандемии я осталась без работы и решила попробовать себя в роли онлайн-репетитора (другой формат обучения был невозможен из-за введенных ограничений).Еще я работала в художественной студии, где рисованию учили взрослых, а чуть позже, уволившись оттуда,устроилась в детскую художественную школу.

- Работать с детьми, должно быть, очень сложно.

- Я все чаще прихожу к выводу, что это мое призвание. Мне нравится взаимодействовать с детьми, вести их, направлять, слушать, о чем они думают. У них бывают действительно интересные мысли и идеи.

Мои преподаватели были довольно щедры на жесткую и обидную критику. Даже если они имели самые благие намерения, такой подход у многих отбивал желание учиться дальше.

Со своими учениками я стараюсь строить более доверительные отношения. Оценивая их работы, отмечаю не только ошибки, но сильные стороны. На моих занятиях царит добрая и дружелюбная атмосфера: я не ругаю их за разговоры на уроках, если они не мешают остальным, да и сама не против порой поговорить с ними на отвлеченные темы.

Ученики Кати Перовой постоянно участвуют в конкурсах. Фото из личного архива героя публикации

Моя работа в художественной школе - это, в первую очередь, занятие для души. Приходя туда и обучая детей чему-то новому, я сама заряжаюсь позитивом и, что самое приятное, - развиваю свои навыки.

- Твои ученики и ученицы часто принимают участие в различных конкурсах?

- Да, и занимают там призовые места. Я очень горжусь ими.

Каждое лето мы участвуем в конкурсах рисунков на асфальте, работы наших учащихся выставляются на выставках под открытым небом, которые летом проводятся в центре Пензы.

А этой весной мы с ребятами участвовали в конкурсе настенной живописи, организованном фондом «Святое дело». И с нашей работой у меня связана особая история.

Мой дед по национальности - мордвин, моя мама - наполовину мордовка. Для меня всю жизнь было волнительно и радостно осознавать, что я отчасти принадлежу к какой-то народности. Иногда это находит отражение и в моем творчестве: несколько лет назад я хотела сделать маме подарок, нарисовав цветными карандашами триптих с девушками в национальных костюмах. Я даже успела создать одну картину из этой серии, но дальше дело как-то не пошло.

Рисунок Кати Перовой и работа, созданная для конкурса на его основе. Фото из личного архива героя публикации

Во время участия в конкурсе я снова вспомнила про этот рисунок. Мы немного изменили детали, и так появилась на свет наша работа, получившая название «На Мордовской земле».

- Помимо совместного рисования со своими учениками, ты и сама пишешь картины. Складывается впечатление, что тебе вообще не знакомо такое понятие, как «творческий кризис».

- Почему же? Кризисы есть у каждого художника. Иногда важно сделать паузу, чтобы потом двигаться дальше.

Когда я еще училась в ПХУ, мой отец сказал мне: «Вот отучишься - и рисовать больше не будешь. Надоест ведь за годы обучения». И действительно, так и случилось: после выпуска я несколько лет вообще не рисовала. Вернуться к творчеству мне помогла работа в художественной студии - ведь как можно учить кого-то рисовать, когда ты сама этим давно не занималась? Особенно, когда речь идет о взрослых учениках - людях, которым уже за 20-25 лет. Я начала думать, как сделать занятия более интересными, как зажечь искру творчества в людях, которые до этого не занимались рисованием. Сама втянулась в это и до сих пор не могу остановиться.

- Как бы ты сама описала свое творчество?

- В нескольких словах - яркие цвета, детализация и четкие формы.Большое влияние на мой стиль оказала преподаватель ПХУ Ирина Федоровна Косырева. Без нее я была бы совсем другим художником.

На своем первом просмотре по академическому рисунку я схлопотала «двойку». И потом, на зимних каникулах пришла отрабатывать. Нужно было нарисовать гипсовую розетку. Ирина Федоровна садилась к каждому студенту за мольберт и сама исправляла недочеты и ошибки, попутно объясняя. Многие радовались - дескать, можно особо и не стараться, все преподаватель сделает. Когда очередь дошла до меня, я стала внимательно наблюдать за ее действиями, и в какой-то момент вдруг резко осознала, что понимаю, о чем она говорит. Я начала видеть окружение не так, как обычно видят его люди, а будто бы разбитым на отдельные плоскости, состоящим из отдельных фрагментов, имеющих свою форму.

Картины Екатерины Перовой. Фото из личного архива героя публикации

Кстати, о той «двойке» я часто рассказываю своим ученикам - чтобы у них не создавалось впечатления, будто я родилась и сразу начала рисовать. И у меня были промахи и ошибки, поэтому не нужно бояться делать их.

- Какими материалами ты чаще всего работаешь?

- Карандаши, акварель и масло.

- Где ты черпаешь вдохновение?

- Думаю, я никого не удивлю, если скажу, что меня вдохновляют другие художники. Их список постоянно меняется: сейчас мне нравятся работы Петрова-Водкина, Серова, Ботичелли.

При этом я считаю, что вдохновение можно найти везде. Из окон моей квартиры виден лес. Иногда я встаю рано утром и наблюдаю, как солнце всходит над вершинами деревьев. Идя на работу по улице Московской, я рассматриваю красивые дома, и это тоже вдохновляет меня.

Еще я подписана на канал искусствоведа Александра Таирова. В своих лекциях он рассказывает об известных художниках. Мне нравится включать его видео фоном, пока я рисую. В такие моменты я думаю: эй, я тоже художник. Те люди, о которых он говорит, создавали картины, и я занимаюсь этим прямо сейчас!

- Среди картин, нарисованных тобой, какая нравится тебе больше всего?

- Наверное, кто-то скажет, что у меня завышенная самооценка, но я считаю: все, что я нарисовала, довела до конца - это шедевр. Конечно, у меня есть незаконченные работы. Незаконченные, потому что в процессе мне перестали нравиться. Я стараюсь сразу выбрасывать их из головы и не заниматься самокопанием в духе «я ничтожество, у меня нет таланта».

Картина Екатерины Перовой. Фото из личного архива героя публикации

Раньше, во время учебы в ПХУ, такое бывало, да. Сейчас, с высоты своего опыта понимаю, что тогда это было не совсем творчество, а так, тренировка, прокачка навыков.

Сейчас я люблю все свои работы. Все, что я делаю - это красиво.

- А когда твои картины смогут увидеть пензенцы? Планируешь ли ты где-нибудь выставлять свои работы?

- Да, я уже давно задумываюсь об этом. Сейчас активно рисую, чтобы в будущую экспозицию вошло больше картин. Хочется, чтобы моя выставка открылась уже к зиме, но пока обещать не буду. А тех, кому не терпится, приглашаю в свои социальные сети - там вы сможете ознакомиться с моим творчеством более подробно.

- Спасибо за интересный разговор.