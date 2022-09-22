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Общество22 сентября 2022 8:00

Как художница из Пензы создает шедевры из простых сюжетов

В разговоре с журналистом «Комсомолки» Катя Перова рассказала о том, почему она решила заниматься творчеством, где берет вдохновение и как она нашла свое призвание
Екатерина БЕЛЯКОВА
Екатерина БЕЛЯКОВА
Фото из личного архива героя публикации

Фото из личного архива героя публикации

Катя Перова родилась в Пензе. Любовь к рисованию проявилась у нее еще в детстве: бабушка часто устраивала для нее и ее двоюродной сестры «просмотры»: давала задание нарисовать какое-то животное, а потом ставила оценки (и это были не всегда «пятерки»). В 10 лет юная Катя уже сама решила пойти учиться в художественную школу - ту самую, №3, где сейчас и работает. После этого было ПХУ им. Савицкого, куда художница поначалу не хотела поступать, но после ни разу не пожалела о своем решении связать свою жизнь с этим учреждением:

- Училище стало тем местом, где меня действительно научили рисовать. Я не была отличницей, многие дисциплины давались с трудом, но с годами накапливался опыт. После окончания ПХУ я поступила на дизайнера в строительный университет, получила там диплом бакалавра и начала искать работу.

Фото из личного архива героя публикации

Фото из личного архива героя публикации

Сначала я рисовала дизайны украшений в ювелирной мастерской. И даже сейчас, спустя много лет, вижу в витринах ювелирных магазинов кольца и серьги, созданные по моим эскизам - это потрясающее чувство. Потом работала на заводе дизайнером бытовой техники: разрабатывала внешний вид кухонных плит, бойлеров, подбирала для них фурнитуру, цвет. После этого, недолго побыв веб-дизайнером, в самом начале пандемии я осталась без работы и решила попробовать себя в роли онлайн-репетитора (другой формат обучения был невозможен из-за введенных ограничений).Еще я работала в художественной студии, где рисованию учили взрослых, а чуть позже, уволившись оттуда,устроилась в детскую художественную школу.

- Работать с детьми, должно быть, очень сложно.

- Я все чаще прихожу к выводу, что это мое призвание. Мне нравится взаимодействовать с детьми, вести их, направлять, слушать, о чем они думают. У них бывают действительно интересные мысли и идеи.

Мои преподаватели были довольно щедры на жесткую и обидную критику. Даже если они имели самые благие намерения, такой подход у многих отбивал желание учиться дальше.

Со своими учениками я стараюсь строить более доверительные отношения. Оценивая их работы, отмечаю не только ошибки, но сильные стороны. На моих занятиях царит добрая и дружелюбная атмосфера: я не ругаю их за разговоры на уроках, если они не мешают остальным, да и сама не против порой поговорить с ними на отвлеченные темы.

Ученики Кати Перовой постоянно участвуют в конкурсах. Фото из личного архива героя публикации

Ученики Кати Перовой постоянно участвуют в конкурсах. Фото из личного архива героя публикации

Моя работа в художественной школе - это, в первую очередь, занятие для души. Приходя туда и обучая детей чему-то новому, я сама заряжаюсь позитивом и, что самое приятное, - развиваю свои навыки.

- Твои ученики и ученицы часто принимают участие в различных конкурсах?

- Да, и занимают там призовые места. Я очень горжусь ими.

Каждое лето мы участвуем в конкурсах рисунков на асфальте, работы наших учащихся выставляются на выставках под открытым небом, которые летом проводятся в центре Пензы.

А этой весной мы с ребятами участвовали в конкурсе настенной живописи, организованном фондом «Святое дело». И с нашей работой у меня связана особая история.

Мой дед по национальности - мордвин, моя мама - наполовину мордовка. Для меня всю жизнь было волнительно и радостно осознавать, что я отчасти принадлежу к какой-то народности. Иногда это находит отражение и в моем творчестве: несколько лет назад я хотела сделать маме подарок, нарисовав цветными карандашами триптих с девушками в национальных костюмах. Я даже успела создать одну картину из этой серии, но дальше дело как-то не пошло.

Рисунок Кати Перовой и работа, созданная для конкурса на его основе. Фото из личного архива героя публикации

Рисунок Кати Перовой и работа, созданная для конкурса на его основе. Фото из личного архива героя публикации

Во время участия в конкурсе я снова вспомнила про этот рисунок. Мы немного изменили детали, и так появилась на свет наша работа, получившая название «На Мордовской земле».

- Помимо совместного рисования со своими учениками, ты и сама пишешь картины. Складывается впечатление, что тебе вообще не знакомо такое понятие, как «творческий кризис».

- Почему же? Кризисы есть у каждого художника. Иногда важно сделать паузу, чтобы потом двигаться дальше.

Когда я еще училась в ПХУ, мой отец сказал мне: «Вот отучишься - и рисовать больше не будешь. Надоест ведь за годы обучения». И действительно, так и случилось: после выпуска я несколько лет вообще не рисовала. Вернуться к творчеству мне помогла работа в художественной студии - ведь как можно учить кого-то рисовать, когда ты сама этим давно не занималась? Особенно, когда речь идет о взрослых учениках - людях, которым уже за 20-25 лет. Я начала думать, как сделать занятия более интересными, как зажечь искру творчества в людях, которые до этого не занимались рисованием. Сама втянулась в это и до сих пор не могу остановиться.

- Как бы ты сама описала свое творчество?

- В нескольких словах - яркие цвета, детализация и четкие формы.Большое влияние на мой стиль оказала преподаватель ПХУ Ирина Федоровна Косырева. Без нее я была бы совсем другим художником.

На своем первом просмотре по академическому рисунку я схлопотала «двойку». И потом, на зимних каникулах пришла отрабатывать. Нужно было нарисовать гипсовую розетку. Ирина Федоровна садилась к каждому студенту за мольберт и сама исправляла недочеты и ошибки, попутно объясняя. Многие радовались - дескать, можно особо и не стараться, все преподаватель сделает. Когда очередь дошла до меня, я стала внимательно наблюдать за ее действиями, и в какой-то момент вдруг резко осознала, что понимаю, о чем она говорит. Я начала видеть окружение не так, как обычно видят его люди, а будто бы разбитым на отдельные плоскости, состоящим из отдельных фрагментов, имеющих свою форму.

Картины Екатерины Перовой. Фото из личного архива героя публикации

Картины Екатерины Перовой. Фото из личного архива героя публикации

Кстати, о той «двойке» я часто рассказываю своим ученикам - чтобы у них не создавалось впечатления, будто я родилась и сразу начала рисовать. И у меня были промахи и ошибки, поэтому не нужно бояться делать их.

- Какими материалами ты чаще всего работаешь?

- Карандаши, акварель и масло.

- Где ты черпаешь вдохновение?

- Думаю, я никого не удивлю, если скажу, что меня вдохновляют другие художники. Их список постоянно меняется: сейчас мне нравятся работы Петрова-Водкина, Серова, Ботичелли.

При этом я считаю, что вдохновение можно найти везде. Из окон моей квартиры виден лес. Иногда я встаю рано утром и наблюдаю, как солнце всходит над вершинами деревьев. Идя на работу по улице Московской, я рассматриваю красивые дома, и это тоже вдохновляет меня.

Еще я подписана на канал искусствоведа Александра Таирова. В своих лекциях он рассказывает об известных художниках. Мне нравится включать его видео фоном, пока я рисую. В такие моменты я думаю: эй, я тоже художник. Те люди, о которых он говорит, создавали картины, и я занимаюсь этим прямо сейчас!

- Среди картин, нарисованных тобой, какая нравится тебе больше всего?

- Наверное, кто-то скажет, что у меня завышенная самооценка, но я считаю: все, что я нарисовала, довела до конца - это шедевр. Конечно, у меня есть незаконченные работы. Незаконченные, потому что в процессе мне перестали нравиться. Я стараюсь сразу выбрасывать их из головы и не заниматься самокопанием в духе «я ничтожество, у меня нет таланта».

Картина Екатерины Перовой. Фото из личного архива героя публикации

Картина Екатерины Перовой. Фото из личного архива героя публикации

Раньше, во время учебы в ПХУ, такое бывало, да. Сейчас, с высоты своего опыта понимаю, что тогда это было не совсем творчество, а так, тренировка, прокачка навыков.

Сейчас я люблю все свои работы. Все, что я делаю - это красиво.

- А когда твои картины смогут увидеть пензенцы? Планируешь ли ты где-нибудь выставлять свои работы?

- Да, я уже давно задумываюсь об этом. Сейчас активно рисую, чтобы в будущую экспозицию вошло больше картин. Хочется, чтобы моя выставка открылась уже к зиме, но пока обещать не буду. А тех, кому не терпится, приглашаю в свои социальные сети - там вы сможете ознакомиться с моим творчеством более подробно.

- Спасибо за интересный разговор.

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