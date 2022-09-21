Олег Мельниченко возглавил Призывную комиссию по мобилизации в Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Согласно указу о частичной мобилизации в РФ, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определённые министром обороны.

Работу призывной комиссии по мобилизации в регионе возглавил Олег Мельниченко. Об этом стало известно в среду, 21 сентября 2022 года.

Данная комиссия будет работать в соответствии с заданием, которое установит Генеральный штаб Вооружённых Сил Российской Федерации. Задачи, поставленные Министерством обороны РФ по количеству призывников и срокам, Пензенской областью будут выполнены.