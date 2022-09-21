Пензенские врачи составили портрет типичного пациента, умершего от коронавируса

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Как рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Пензенской области Елена Матвеева, подобные исследования проводятся каждую «волну».

Анализ данных за август-сентябрь помог выяснить, что сейчас чаще в регионе от коронавируса чаще всего умирают мужчины старше 72 лет, имеющие несколько хронических заболеваний.Как правило, это болезни системы кровообращения, сахарный диабет, обструктивная болезнь легких и онкология. Также большинство умерших пациентов либо не делали прививку, либо пропустили ревакцинацию.

- Также важно, чтобы вакцинацию не только прошли сами пенсионеры, но и люди в их окружении, - отметила специалист.

По ее словам, сейчас, когда заболеваемость снова растет, самый подходящий период защитить себя.

- Ужасает также факт, что среди умерших высока доля тех больных, которые не обращались за медицинской помощью при наличии симптомов заболевания и не вызывали врача на дом, - заявила врач. – Помните, своевременное обращение за помощью может спасти вашу жизнь. Не занимайтесь самолечением!