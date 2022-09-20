Анализ ДТП 2021 года выявил в Пензе 25 особо опасных, аварийных мест для автотранспорта

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

По итогам 8 месяцев число ДТП на территории региона снизилось на 7 процентов. Наиболее частыми причинами аварий являлись выезд на встречную полосу, несоответствие скорости конкретным условиям движения, нарушение правил проезда перекрестков.

На территории областного центра анализ дорожно-транспортных происшествий 2021 года выявил 25 особо опасных, аварийных мест для автомобильного транспорта.

Олег Мельниченко поручил принять меры к повышению безопасности на аварийных участках дорог.

«Давайте разберёмся по каждому участку – в чём причина и что там необходимо сделать для того, чтобы сократить аварийность. Где-то надо поставить светофоры, там, где превышается скоростной режим – искусственную неровность сделать, особенно это касается учебных заведений», - подчеркнул губернатор.

«Где-то камеры требуется установить – их надо концентрировать там, где у нас больше всего нарушений и где происходит неоднократная гибель людей», - дополнил он.

Глава региона распорядился составить «дорожную карту» снижения аварийности. Также обратил внимание на качество изображений работающих на дорогах камер, оно должно соответствовать стандартам, чтобы при необходимости видеозапись могла послужить основой для разбора ДТП, установления нарушителей правил дорожного движения.