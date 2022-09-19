Пензенский холдинг «Маяк» запустил линию по производству бумажных пакетов

Фото: Екатерина БЕЛЯКОВА

Это становится приятной традицией: уже не в первый раз свой профессиональный праздник руководство и сотрудники холдинга отмечают открытием нового производства. В этот раз «маяковцы» освоили изготовление бумажных пакетов.

Любовь к природе сегодня в моде, и многие производители товаров первой необходимости давно отказались от пластиковой упаковки в пользу экологичной бумаги. Новая линия позволит «Маяку» производить более 50 тысяч бумажных пакетов в сутки – это 18 миллионов пакетов в год! При этом предприятие сможет выпускать пакеты даже с цветной печатью. В качестве сырья выступает не только целлюлоза, но и переработанное макулатурное волокно.

С открытием новой линии работников предприятия поздравил председатель Правительства региона Николай Симонов:

- Данная линия – это не просто новое производство, но и весомый вклад в сохранение экологии нашего региона и страны в целом. Замена пластиковых пакетов на бумажные – это задача для всего государства. И очень приятно, что одними из первых за решение этой задачи взялись именно в Пензенской области. Вы огромные молодцы! Пока вся страна столкнулась с санкционным давлением, на «Маяке» в кратчайшие сроки нашли новых поставщиков, новые пути логистики и продолжили работу. Вы не потеряли ни одного рабочего места, напротив - продолжаете создавать новые. Огромное спасибо вам за это.

Фото: Екатерина БЕЛЯКОВА

Председатель совета директоров холдинга Василий Вдонин напомнил присутствующим, что ранее в этом году «Маяк» запустил пятую линию по производству обоев:

- Это позволило нам войти в тройку лидеров страны по выпуску высококлассных обоев. Запущенная нами сегодня линия, уверен, поможет снизить количество пластиковой упаковки. Стоимость реализованного инвестиционного проекта - 200 миллионов рублей. При этом ежегодно мы планируем получать продукции на 258 миллионов рублей.

Продолжилось празднования Дня работников леса торжественным мероприятием. Накануне сотрудники, проработавшие на «Маяке» не один десяток лет, получили медали. Помимо этого, всех работников холдинга в преддверии профессионального праздника премировали.

- За восемь месяцев текущего года «Маяк» произвел продукции на 13 миллиардов 460 миллионов рублей, - подчеркнул Василий Вдонин. – Эти цифры – наша общай заслуга. Спасибо вам за ваш труд.

Работники предприятия, добившиеся хороших показателей в труде, были награждены Почетными грамотами и Благодарностями.