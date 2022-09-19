В Мордовии расследуется дело о незаконной рубке леса в Большеберезниковском лесничестве

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия
О возбуждении следственным отделом ММО МВД России «Чамзинский» Мордовии уголовного дела по факту незаконной рубки лесных насаждений в Большеберезниковском лесничестве уже сообщалось.
Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками ОЭБиПК ММО МВД России «Чамзинский».
В конце августа текущего года на территории двух кварталов Большеберезниковского территориального лесничества неизвестные осуществили незаконную вырубку более 1000 куб. м. деревьев.
Материальный ущерб минлесхозу и природопользования Республики Мордовия причинен в особо крупном размере.
В связи с особой сложностью в расследовании данного уголовного дела, принято решение о передаче материалов дела в СЧ СУ МВД по Республике Мордовия.