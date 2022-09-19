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Происшествия19 сентября 2022 12:13

В Мордовии расследуется дело о незаконной рубке леса в Большеберезниковском лесничестве

В связи с причинением минлесхозу и природопользования республики ущерба в особо крупном размере и сложностью расследования материалы дела переданы в СЧ СУ МВД по РМ
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

О возбуждении следственным отделом ММО МВД России «Чамзинский» Мордовии уголовного дела по факту незаконной рубки лесных насаждений в Большеберезниковском лесничестве уже сообщалось.

Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками ОЭБиПК ММО МВД России «Чамзинский».

В конце августа текущего года на территории двух кварталов Большеберезниковского территориального лесничества неизвестные осуществили незаконную вырубку более 1000 куб. м. деревьев.

Материальный ущерб минлесхозу и природопользования Республики Мордовия причинен в особо крупном размере.

В связи с особой сложностью в расследовании данного уголовного дела, принято решение о передаче материалов дела в СЧ СУ МВД по Республике Мордовия.

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