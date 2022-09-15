В Пензе продолжается строительство храмов

Фото: Информационный отдел Пензенской епархии

За активное участие в жизни церкви ежегодно награждаются благотворители. В текущем году также был вручен ряд наград.

19 января митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим наградил депутата Пензенской городской Думы, генерального директора группы компаний ЗАО «ПЗТП» Д. М. Акимова патриаршим орденом святого благоверного князя Даниила Московского III степени за деятельное участие в воссоздании и благоукрашении Спасского кафедрального собора, а также за строительство часовни в честь Иверской иконы Божией Матери на территории Пензенского арматурного завода.

19 февраля в микрорайоне «Спутник» состоялась закладка храма в честь преподобной Евфросинии Московской, супруги Димитрия Донского.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отметил большое значение, которое новая церковь будет иметь для местных жителей.

А пока идет большая стройка, было решено возвести временный храм в честь преподобной Евфросинии Московской, чтобы жители микрорайона уже могли участвовать в богослужениях.

После закладки храма владыка Серафим наградил медалью «За благие дела» II степени генерального директора строительного холдинга «Термодом» Р.А. Ибрагимова за многолетнюю поддержку инициатив Пензенской епархии.

19 июня состоялось великое освящение Спасского кафедрального собора Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

В этот день «во внимание к трудам по строительству Спасского кафедрального собора г. Пензы» церковных наград были удостоены: митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим - ордена преподобного Сергия Радонежского II степени; губернатор Пензенской области О.В. Мельниченко - ордена благоверного князя Даниила Московского I степени; председатель Законодательного Собрания Пензенской области В.К. Лидин - ордена благоверного князя Даниила Московского II степени; руководитель губернаторского штаба по воссозданию Спасского кафедрального собора г. Пензы А.И. Еремкин - ордена благоверного князя Даниила Московского II степени; полномочный представитель губернатора Пензенской области в Законодательном Собрании Пензенской области Н.Е. Канцерова - ордена преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, III степени; заместитель руководителя губернаторского штаба по воссозданию Спасского кафедрального собора г. Пензы С.Ф. Пинишина - ордена преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, III степени.

Фото: Информационный отдел Пензенской епархии

А 23 июня в соборе прошла торжественная церемония вручения государственных и региональных наград меценатам и благотворителям, внесшим благодетельный вклад в воссоздание Спасского кафедрального собора. В том числе, патриаршим орденом святого благоверного князя Даниила Московского III степени за деятельное участие в воссоздании и благоукрашении Спасского кафедрального собора был награжден управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Р. Б. Чернов.

8 сентября 2022 года митрополит Серафим наградил Романа Борисовича медалью Иннокентия Пензенского II степени за особый вклад в созидание церковной жизни в Пензенской епархии.