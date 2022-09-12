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Общество12 сентября 2022 17:48

В Пензе временно изменится схема движения общественного транспорта

Изменения вносятся с 06.00 13 сентября
Виктор ВИКТОРОВ

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

В связи с переустройством участка газопровода на пересечении улиц Ладожской, 162Б и проспекта Строителей, 170 рекомендовано принять во внимание следующие изменения

С 06:00 13 сентября до 00:00 6 октября (до окончания земляных работ) будет ограничено движение троллейбусов маршрутов №6 и №7 при следовании в направлении микрорайон «Запрудный» до остановки «Кольцевая» (проспект Строителей);

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

С 06:00 13 сентября до 00:00 17 сентября (до окончания земляных работ) маршрут регулярных перевозок №89 продлится до остановки «Улица Ладожская, 139».

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