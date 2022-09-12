В Пензе временно изменится схема движения общественного транспорта

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

В связи с переустройством участка газопровода на пересечении улиц Ладожской, 162Б и проспекта Строителей, 170 рекомендовано принять во внимание следующие изменения

С 06:00 13 сентября до 00:00 6 октября (до окончания земляных работ) будет ограничено движение троллейбусов маршрутов №6 и №7 при следовании в направлении микрорайон «Запрудный» до остановки «Кольцевая» (проспект Строителей);

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

С 06:00 13 сентября до 00:00 17 сентября (до окончания земляных работ) маршрут регулярных перевозок №89 продлится до остановки «Улица Ладожская, 139».