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Звезды7 сентября 2022 12:22

В Пензе снова покажут спектакль-променад «Тени старинного дома»

Зрителям выпадет уникальная возможность не только увидеть жуткую и таинственную историю, но и стать ее непосредственным участником
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Второй сезон полюбившегося пензенцам иммерсивного спектакля стартует 12 сентября в Музее одной картины им. Г. Мясникова. Зрители вместе с актерами снова пройдут по комнатам старинного особняка и раскроют страшную тайну его обитателей. В новом сезоне появится также и новый персонаж – но о нем авторы спектакля пока не рассказывают, чтобы сохранить интригу.

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Режиссером спектакля выступает Павел Тачков, сценарий написан Ларисой Трушиной. В постановке задействованы актеры областного драматического театра - Сергей Дрожжилов, Юлия Черемухина, Дарья Шнейдер и другие.

Показы состоятся 12, 19 и 26 сентября. После спектакля гостей ждет фуршет.

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Справки по телефонам - 8(8412) 56-14-27, +79374243180

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Проект создан при поддержке Министерства культуры и туризма Пензенской области, Туристско-информационного центра, Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого, Музея одной картины им. Г.В. Мясникова.

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