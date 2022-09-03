Олег Мельниченко поздравил жителей с Днём Сердобского района

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Губернатор осмотрел выставку учреждений, пообщался с представителями школ искусств, секций технического творчества – авиамоделирования и роботостроения.

Тренеры детско-юношеской спортивной школы обратились к главе области с просьбой помочь с ремонтом местной лыжной базы. Совместно с главой района принято решение выделить на реконструкцию спортивного объекта дополнительно бюджетные средства.

К мемориалу воинам-сердобчанам, павшим в боях за Родину, глава региона возложил цветы.

Обращаясь к жителям муниципального района, Олег Мельниченко поздравил их с торжественным событием. Муниципальное образование демонстрирует положительную динамику социально-экономического развития. Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг за январь-июнь 2022 года вырос на 25%.

Объём производства сельхозпродукции превысил за полугодие 2,5 млрд рублей, это на 56 % больше аналогичного периода прошлого года.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Губернатор рассказал о выделении дополнительных средств на дороги, ремонт учреждений культуры. В следующем году, думаю, запустим Дом культуры, несмотря на удорожание. Я выделил дополнительно 23 миллиона рублей, чтобы этот проект завершить», - сообщил Олег Мельниченко.

В этом году город удачно выступил на всероссийском конкурсе, получил дополнительные средства в объёме 85 миллионов рублей, которые также будут направлены на благоустройство. Губернатор вручил приз за победу в этом конкурсе.

В ходе торжеств вручены также почётные знак и грамота, благодарности губернатора.