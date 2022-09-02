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Общество2 сентября 2022 17:54

В Пензе будет временно изменена схема движения троллейбусов № 8 и № 9

Изменения вводятся с 08:00 3 сентября до 00:00 4 сентября, в связи с проведением аварийных ремонтных работ на участке тепломагистрали по улице Крупской, 9
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

В связи с проведением аварийных ремонтных работ на участке тепломагистрали по улице Крупской, 9 с 08:00 3 сентября до 00:00 4 сентября будут внесены следующие изменения в движение транспортных средств по маршрутам регулярных перевозок:

троллейбусы маршрута №9 (при следовании из микрорайона «Арбеково»): от остановки «Автодорожный колледж» по проспекту Победы и далее по маршруту;

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

троллейбусы маршрута №8: с улицы Карпинского по улицам: Ленина– Гагарина – Леонова – Циолковского – Беляева – проспект Победы и далее по маршруту.

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