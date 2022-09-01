Одну из вершин в горной системе Центрального Кавказа назвали в честь Пензы

Пресс-служба ГБУ Пензенской области «ППСЦ»

Поход был приурочен сразу к двум круглым датам – 30-летию поисково-спасательной службы России и региона и 360-летию Пензы (эта дата будет отмечаться в следующем году).

26 августа команда из альпинистов и спасателей поднялись на вершину высотой в 3 814 метров над уровнем моря и закрепили на ней несколько табличек – данные о новом названии горы, а также указатели для будущих ее покорителей.

Пресс-служба ГБУ Пензенской области «ППСЦ»

В ближайшее время будут пройдены необходимые процедуры – в частности, по подтверждению первовосхождения и присвоению вершине нового названия.