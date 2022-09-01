Олег Мельниченко принял участие в торжественной линейке в школе № 19 Пензы

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Первый звонок звучит сегодня для почти 14 тысяч пензенских первоклассников. Об этом Олег Мельниченко сказал на торжественной линейке в школе №19 в четверг, 1 сентября.

«Приятно видеть сегодня, что вы, ребята, в хорошем настроении. Это значит, что первые шаги по трудной дороге знаний вы делаете с удовольствием», - уточнил глава региона.

Он пожелал терпения родителям первоклассников, которым практически придётся с нуля пройти курс общеобразовательной школы.

«Что касается наших одиннадцатиклассников, то у них начинается последний год в средней общеобразовательной школе. Я желаю нашим будущим выпускникам освоить все необходимые предметы и качественно подготовиться к Единому государственному экзамену», - отметил губернатор.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В средней общеобразовательной школе №19 на сегодняшний день сформировано 28 классов-комплектов. Здесь обучается 820 человек. В их числе 98 первоклассников, 64 ученика 9-х классов и 23 одиннадцатиклассника. В новом учебном году за парты сядут и 75 школьников, эвакуированных с Донбасса.