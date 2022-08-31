В Пензенской области разработают программу модернизации источников теплоснабжения

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Речь идёт о системах, обеспечивающих теплом социально значимые объекты.

Министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин доложил, что подготовительные работы к запуску тепла вышли на финишную прямую.

Всего будет проведён капитальный ремонт 36,2 км сетей, закуплено более одной тысячи тонн угля, свыше 19 тыс. тонн мазута. На сегодняшний день сформировано 269 аварийно-восстановительных бригад, имеется 474 единицы специальной техники. Объекты ЖКХ и соцкультбыта готовы к работе систем теплоснабжения на 91%.

Глава региона отметил, что особое внимание необходимо уделить обеспечению теплом в осенне-зимний период учреждений здравоохранения и образования. Олег Мельниченко подчеркнул необходимость разработки региональной программы для обновления систем теплоснабжения в детских садах, школах и больницах.

«Надо провести эту работу, исходя из финансовых возможностей и изношенности сетей конкретных объектов», - сказал руководитель субъекта РФ.

Кроме того, он подчеркнул обязательность качественного восстановления дорожного полотна после земляных работ на территории Пензы.

«Это очень серьёзный вопрос для горожан, - пояснил глава области. - У пензенцев вызывает возмущение, когда вновь построенную дорогу разрывают и не полностью восстанавливают покрытие, а только ставят заплатку».

Губернатор уточнил, что с ресурсоснабжающими организациями надо работать – понуждать их в полном объёме восстанавливать дорожное покрытие после вскрышных работ.