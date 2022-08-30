В микрорайоне Заря построят школу на 1100 мест

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

Микрорайон остро нуждается в школе: сейчас в Заре проживают 1114 детей. На строительство будет выделено более одного миллиарда 200 миллионов рублей. Большую часть средств выделят из федерального бюджета.

На территории школы будут футбольное поле, беговые дорожки, баскетбольная и волейбольная площадки, тренажерная зона. В здании школы расположится большой спортивный зал.

- Конечно, данная школа нужна в этом микрорайоне, - отметила Алла Маркова. – У детей должна быть возможность ходить на занятия, а не ездить в другой микрорайон. Так останется много времени для внеклассных занятий и общения с семьей и друзьями.

Приступить к строительству планируется в будущем году. Ожидается, что уже 1 сентября 2-024 года новая школа примет учеников.