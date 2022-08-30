В Пензе завершил свою работу Августовский педагогический форум

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

В последний день форума, 29 августа, в Детской школе искусств имени Ю.Е. Яничкина состоялось пленарное заседание.

В нем приняли участие глава Пензы Владимир Мутовкин, глава администрации города Александр Басенко, первый замглавы администрации Олег Денисов, начальник управления образования Алла Маркова, представители депутатского корпуса и другие официальные лица.

Начальник управления образования Пензы рассказала о промежуточных результатах прошедшего учебного года. В преддверии нового Алла Маркова пожелала участникам форума благополучия и успехов.

Глава администрации Пензы рассказал собравшимся о работе муниципалитета по развитию образовательной инфраструктуры, напомнив, что за лето 2022 года в городе закончили капитальный ремонт четырех школ.

На следующий год планируется включить в федеральную программу еще пять образовательных учреждений, чтобы как можно больше учеников имели возможность получать знания в обновленных школах.

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Торжественная часть мероприятия завершилась праздничным концертом.

За высокие достижения в профессиональной деятельности государственными, региональными и муниципальными наградами были отмечены 17 представителей отрасли.