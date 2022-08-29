Поселок Золотаревка Пензенского района собрал гостей историко-культурного фестиваля

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Приветствуя гостей, губернатор Пензенской области отметил, что ему особенно приятно открывать мероприятие, поскольку вместе с доктором исторических наук, профессором Геннадием Белорыбкиным, он стоял у истоков создания фестиваля.

«Мы движемся к формированию музея-заповедника «Золотаревское городище», - сказал Олег Мельниченко. – Сейчас ждем решения по переводу его территории в рекреационную зону, думаю, что результат будет в ближайшие несколько лет. Уверен, что фестиваль будет развиваться и в итоге соберет здесь гостей со всей Российской Федерации».

«Мы прошли огромный путь – от глухого заброшенного леса, где я когда-то плутал полдня в поисках остатков старинных оборонительных валов, до археологического памятника, который может посетить любой желающий, и музея, где выставлены все сокровища, собранные за годы исследований», - отметил Ректор института регионального развития Пензенской области Геннадий Белорыбкин, посвятивший многие годы исследованию Золотаревского городища.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Золотарёвское городище – это место, где в 1237 году разыгралась битва между защитниками крепости и войском татаро-монголов, направлявшемся на завоевание Руси. На этой территории найдено большое количество свидетельств этого сражения – более 2000 наконечников стрел, несколько сот деталей сабельного оружия, фрагментов защитного доспеха и тысячи предметов конского снаряжения. Такого нет ни на одном поле брани средневековой Европы.

Первый исторический фестиваль «Золотарёвское городище – перекрёсток цивилизаций» состоялся в 2006 году и проводился до 2012 года. Затем, после четырёхлетнего перерыва, в 2017 году культурно-историческое мероприятие было возрождено. В 2018 году мероприятию присвоен статус Всероссийского историко-культурного фестиваля.