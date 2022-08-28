Пензенский врач Лариса Рагимова призывает родителей уберечь детей от знакомства с алкоголем

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Взрослым важно понимать, что у детей даже небольшая концентрация алкоголя в крови может вызвать помутнения сознания, что чревато развитием комы.

«Алкогольная зависимость у подростков развивается часто незаметно, особенно у тех, кто «балуется» слабоалкогольными напитками и пивом, - поясняет главный внештатный детский специалист по медпомощи в образовательных организациях минздрава Пензенской области, завотделением медпомощи обучающимся городской детской поликлиники № 6 Лариса Рагимова. - Учитывая, что на ранней стадии болезнь протекает практически бессимптомно, родители не сразу осознают наличие проблемы».

Поводом для беспокойства родителей тинейджеров выступают характерные сигналы: беспричинное резкое снижение успеваемости, прогулы в школе, неопрятный внешний вид, безразличие к гигиене, забывчивость, нарушение внимания, неспособность концентрироваться, частая смена настроения.

По словам, специалиста, насторожить должно и появление секретов, связанных с новой компанией или новыми знакомыми.

Врачи предупреждают, что «безопасных» алкогольных напитков, как считают некоторые родители, не существует!