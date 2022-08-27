Олег Мельниченко поздравил жителей Сурска с Днем города

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Сегодня в Сурске живут более пяти с половиной тысяч человек. В городе находится комбинат технических сукон, открытый более 170 лет назад.

- Мы готовы поддерживать предприятия, чтобы в городе создавались рабочие места, - отметил глава региона. - Важны и комфортные условия для жизни горожан. Поэтому мы проводим благоустройство, ремонтируем Дом культуры и участковую больницу, поэтапно приводим в порядок школу, в следующем году включим ее в областную программу.

По словам Олега Мельниченко, следующий на очереди – ремонт детского сада. Помимо этого, Сурск получит деньги на ремонт подъездных дорог к школе и садику.

- А для содержания дорог закупим коммунальную технику. Работы еще много, но я уверен, что вместе мы справимся. Поздравляю жителей Сурска с праздником. Желаю вам крепкого здоровья, а городу – процветания! – подчеркнул губернатор.