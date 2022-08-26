7 и 8 сентября в Саранске ограничат стоянку и движение транспорта

Фото: Пресс-служба Администрации городского округа Саранск

С 20:00 7 сентября до 23:00 8 сентября стоянка и движение будут запрещены:

- на улице Советской (от Большевистской до Рабочей);

- на улице Володарского (от Советской до Коммунистической);

- на проспекте Ленина (от Советской до Коммунистической);

- на улице Толстого (от Советской до Коммунистической);

- на улице Большевистской (от Коммунистической до Советской);

- на участке от перекрестка улиц Красноармейской и Кавказской до дома №34 на улице Советской;

- на парковке рядом с Государственным Собранием РМ;

- на парковке рядом с «Россельхозбанком».

С 18:00 до 23:00 8 сентября стоянку и движение запретят:

- на улице Советской (от Пролетарской до Большевистской);

- на улице Демократической (от Коммунистической до Советской);

- на улице Большевистской (от Коммунистической до Советской, а также от Советской до Кавказской);

- на улице Красноармейской (от Саранской до Кавказской).

Также в этот период времени будет организовано одностороннее движение по улице Красноармейской на участке от Саранской до Республиканской (движение в сторону Республиканской).