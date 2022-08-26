На острове Пески в Пензе может появиться благоустроенный пляж

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Один из предпринимателей предложил главе городской администрации инвестиционный проект по благоустройству зоны отдыха рядом с улицей Лебедевской. Там планируется разместить навесы, кабинки для переодевания, душевые кабинки, туалеты, а также площадки для занятия спортом и игр, поляны для пикников, пункты проката инвентаря.

Мэр города Александр Басенко согласился с тем, что указанная территория действительно может стать привлекательным местом для отдыха, и напомнил, что береговая линия является территорией общего пользования и потому важно обеспечить к ней свободный доступ всех жителей.

Возможность реализации проекта будет рассмотрена после изучения схемы участка, планировочных ограничений, требований законодательства, правовых условий по предоставлению участка.