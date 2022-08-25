Пензенцы завоевали второе место на конкурсе «Мастер-оружейник» в Узбекистане

Фото: объединенный пресс-центр Армейских международных игр-2022

В Узбекистане завершился конкурс «Мастер-оружейник». Сегодня на полигоне «Фориш» состоялся последний этап, в ходе которого участникам на время нужно было разобрать и собрать гаубицу, зенитную установку, реактивную систему залпового огня «Град», пистолет, автомат, пулемет и гранатомет. При этом из орудий совершались лишь холостые выстрелы, а вот с оружием нужно было также выполнить марш-бросок и продемонстрировать навыки точной стрельбы.

По итогам всех этапов первое место заняла команда Узбекистана. На втором месте с небольшим отставанием - команда военных оружейников Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В.Хрулёва, которая представляла на соревнованиях Вооруженные силы России.

Церемония закрытия Армейских международных игр в Узбекистане и награждение победителей состоится 27 августа на плацу полигона Фориш.