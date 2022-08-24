Олег Мельниченко нацелил максимально упростить для пензенцев регистрацию недвижимости

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Соответствующая задача поставлена в ходе рабочего совещания в правительстве Пензенской области во вторник, 23 августа.

По итогам 7 месяцев 2022 года на территории Пензенской области введено в эксплуатацию 378,4 тыс. кв. метров жилья, что составляет 83,4% к соответствующему периоду прошлого года. Ввод индивидуального жилья составил 224,2 тыс. кв. метров – 73,8%, многоквартирного жилья – 154,2 тыс. кв. метров – 102,9%.

Минстроем Пензенской области с участием представителей Росреестра и кадастровых инженеров продолжается проведение выездных совещаний в муниципальных образованиях по вопросам ввода в эксплуатацию объектов индивидуального строительства.

«Мы должны создать благоприятные условия для собственников жилья и застройщиков, по оформлению новой недвижимости. Люди не должны стоять в очередях, чтобы зарегистрировать свои объекты. Нужно максимально упростить и ускорить эти процедуры», - нацелил глава областной исполнительной власти.

Надо увеличить число работающих на выезде специалистов, что позволит легко и быстро оформить необходимые документы, подчеркнул Олег Мельниченко.

Особое внимание он уделил городу Пензе, одобрил снижение стоимости услуг по оформлению недвижимости в областном центре в данный период, распорядился жёстко контролировать контрольные точки достижения запланированных показателей ввода жилья в эксплуатацию.

Услуги по постановке на учёт и регистрации объектов недвижимости в собственность являются одними из наиболее востребованных. За 7 месяцев текущего года количество обращений в МФЦ Пензенской области по данному направлению составило более 170 тысяч.

МФЦ города Пензы также взаимодействует с крупными застройщиками региона в части организации выездного обслуживания граждан по сопровождению сделок с недвижимостью.