Пять причин приехать в Пензенскую область

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

1. Посидеть на спине кентавра

В центре Пензы располагаются несколько площадок для прогулок и отдыха, но, пожалуй, самой живописной из них является Фонтанная площадь. Несколько лет назад, в 2020 году здесь завершилась масштабная реконструкция. Любимое горожанами место отдыха изменили до неузнаваемости: заменили фонтан, установили удобные лавочки и добавили несколько новых достопримечательностей.

Фото: Екатерина БЕЛЯКОВА

Одной из них стал кентавр, в шутку называемый горожанами «братиком» или «женихом Аленки из Нововоронежа». Памятник, изготовленный скульптором Юрием Ткаченко, со дня установки вызывает немало дискуссий: довольно оригинальное воплощение мифического персонажа немногим пришлось по вкусу. Критике горожан подверглись и дыра в груди кентавра, и его задранный хвост, и наплевательское отношение скульптора к анатомии (человеческая половина персонажа развернута на 180 градусов – иными словами, кентавр вынужден разглядывать свой тыл вместо того, чтобы смотреть вперед).

Поклонники скульптуры, как и ее автор, напротив, называют кентавра «дружелюбным» - дескать, и руки он раскинул для объятий, и дыра в груди говорит о его открытой душе, и на лице его сияет улыбка не абы кого, а самого Юрия Гагарина.

Иными словами, равнодушными кентавр не оставляет никого. В теплое время года рядом с памятником всегда много детей: им нравится забираться на спину мифического существа. Да и взрослые порой не прочь сделать это для красивой фотографии.

К слову, подразумевается, что место расположения кентавра станет площадкой для арт-объектов пензенских творцов и некоторое время спустя на смену данному герою придет кто-нибудь еще. Сам Юрий Ткаченко времени тоже зря не теряет: некоторое время назад он заявил о своем намерении создать в пару к своей скульптуре и «кентаврессу».

2. Поесть блинчиков с кленовым сиропом

И не только их: Пензенская область богата на всевозможные сладости. Для ценителей классики – продукция местной кондитерской фабрики, основанной аж в 1925 году! Помимо знакомых каждому «Ромашки», «Буревестника» и прочих, предприятие также производит сувенирные наборы конфет – «Тарханы», «Пенза» и другие. Такое и не стыдно привезти кому-то в подарок. Или самому съесть как-нибудь вечерком с чашкой чая, вспоминая поездку.

На фабрике в Беково делают изумительные зефир, пастилу и ириски – найти их можно практически в каждом местном магазине.

В последние годы популярность набирает еще один съедобный пензенский сувенир – кленовый сироп, сваренный на местной кленоварне. Он идеально сочетается с мороженым, им можно поливать блинчики и пироги, добавлять в соусы. Та же компания также производит и малиновый сироп – для любителей более традиционных вкусов.

3. Остаться один на один с шедевром

Единственный в мире Музей одной картины также располагается в Пензе. Он был открыт в 1983 году секретарем областного обкома КПСС Георгом Мясниковым. Несколько лет назад журнал «Форбс» включил учреждение в список самых необычных и уникальных музеев в мире.

Фото: Пресс-служба музея

Перед тем, как представить посетителям шедевр мирового искусства, сотрудники музея показывают им документальный фильм – о художнике и эпохе, в которую создавалась картина. После этого гостям музея демонстрирует саму картину, позволяя рассмотреть ее во всех деталях.

С 1983 года по настоящее время в музее всего выставлялись 20 картин и одна икона.

4. Пройтись по следам Михаила Лермонтова

Имя великого русского поэта Михаила Лермонтова неотрывно связано с Пензенской областью – здесь расположена усадьба его любимой бабушки, Елизавета Арсеньевой, в которой поэт провел все детство. Сюда же помещица Арсеньева перевезла прах внука после роковой дуэли (изначально Лермонтов был погребен в Пятигорске, но Елизавета Алексеевна сумела добиться его перезахоронения в Пензенской области).

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Сегодня Тарханы – это музейный комплекс, состоящий из нескольких строений: барского дома, дома ключника, церкви и других. Общая площадь – 196 гектаров. В фонде музея – более 29 тысяч экспонатов. Ежегодно Тарханы посещают больше 300 тысяч человек.

В первые выходные июля в Тарханах проходит Всероссийский Лермонтовский праздник, на который приезжают гости со всей страны и из-за рубежа.

5. Повеселиться на фестивале

Пензенскую область по праву можно считать столицей фестивалей Поволжья: здесь они проходят едва ли не каждую неделю – и любой турист сможет найти себе мероприятие по вкусу.

Будучи в городе в последний месяц весны, можно сходить на «Jazz May» - международный фестиваль джазовой музыки. Часть концертов проходят в ККЗ «Пенза», но особенно горожанами любимы выступления артистов на уличной сцене. Специально для этого на одной из городских площадей расстилают газон - ведь куда приятнее слушать хорошую музыку, сидя на зеленой травке со стаканчиком ароматного кофе в руке.

Фото: Пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области

В начале лета в городе проходит фестиваль творчества и ремесел «Канитель». Придя на него, можно не только купить себе сувенир, изготовленный руками талантливого мастера, но и принять участие в разнообразных мастер-классах: хочешь – гвозди в кузнице куй, хочешь – чашку из глины лепи.

В День России прямо в центре Пензы разворачивается Саммит плова, на котором повара рассказывают секреты приготовления этого вкусного и сытного блюда, и, конечно же, угощают им всех желающих.

Любителей исторической реконструкции непременно порадуют фестивали «Золотаревское городище» и «Юконский ворон», во время которых разыгрываются сцены из русской истории.

Добро пожаловать в Пензенскую область!