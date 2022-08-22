На развитие системы образования Пензенской области направлена почти четверть бюджета региона

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В ее работе приняли участие руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев и директор по развитию группы компаний «Просвещение» Наталья Алтыникова.

К педагогам онлайн обратился Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он отметил, что в рамках нацпроекта «Образование» поставлена цель – войти в десятку стран мира по качеству школьного образования.

Определяющую роль в этой связи играет учитель, который создаёт комфортную для детей атмосферу, поддерживает их», - подчеркнул глава федерального ведомства.

«В преддверии наступающего 2023 года, объявленного Президентом «Годом педагога и наставника», мы будем и дальше работать над укреплением престижа педагогической профессии.

Губернатор в своём выступлении обратил внимание на то, что развитие системы образования - первостепенная задача. На ее решение в текущем году направлено 17 млрд 900 млн рублей. Из них 15 млрд рублей – средства областного бюджета. Это почти четверть бюджета региона, - отметил Олег Мельниченко.

«Благодаря участию в нацпроектах «Демография» и «Образование», только за последние три года в область было привлечено из федерального бюджета свыше 3,5 миллиардов рублей. В регионе построено восемь новых детских садов, школа на 1100 мест в Пензе и на 225 мест в посёлке Мичуринский. Сейчас ведётся строительство школ на 375 мест в посёлке Чемодановка, на 2425 мест в Городе Спутнике и на 1100 мест – в Пензе», - сообщил он.

В сельских школах создано 56 центров естественнонаучного и гуманитарного направлений «Точка роста». Ещё 22 начнут работу с 1 сентября.

Центры компьютерных технологий и программирования «ИТ-куб» работают в колледжах Пензы и Кузнецка. В сентябре своих воспитанников встретит второй в области школьный технопарк «Кванториум» - в городе Заречном.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В настоящее время современное компьютерное оборудование получили 211 школ региона.

«В 2019 году в области создан Центр выявления и поддержки одарённых детей «Ключевский». В 2021 году мы сумели поставить в этот Центр современное оборудование, - напомнил Олег Мельниченко. – 1 сентября состоится открытие собственного здания Центра. 24 современные мастерские созданы в пензенских колледжах и вузах. Ещё 9 откроются с началом осени».

В этом году впервые за последние 10 лет в регионе приступили к реализации программы капитального ремонта загородных летних лагерей.

В регионе ежедневно бесплатное питание получают 55 тыс. младших школьников. На эти цели из федерального бюджета направлен почти миллиард рублей.

Пензенская область - участник пилотного проекта «Навигаторы детства».

«С 1 сентября в 287 школах нашего региона будут введены должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Эту работу будут обеспечивать 311 специалистов, которые прошли соответствующую подготовку», - сказал Олег Мельниченко.

Еще из новшеств грядущего учебного года – с 1 сентября в школах области будет введён курс внеурочной деятельности «Краеведение». Разработано учебное пособие по истории Пензенского края для учеников старших классов.

Ведущими учёными региона начата работа по созданию трёхтомного издания по истории Пензенского края. Первый том уже подготовлен к печати.

Олег Мельниченко поздравил педагогов с наступающим учебным годом, объявил о единовременной региональной выплате всем учителям, лучшим представителям профессии вручил госнаграды.