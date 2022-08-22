В Мордовии перед судом предстанут промышлявшие разбоем братья-близнецы

Фото: Пресс-служба МВД РМ

В зависимости от роли каждого они обвиняются в разбое, вымогательстве, уклонении от административного надзора и незаконном хранении оружия.

В 2016 году один из обвиняемых с применением предметов, используемых в качестве оружия, похитил у жителя Ковылкинского района более 187 тысяч рублей.

В период с декабря 2019 года по апрель 2020 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, под угрозой применения насилия в отношении предпринимателя, членов его семьи, а также уничтожения его имущества систематически вымогали и получали от него денежные средства на общую сумму более 1 миллиона 700 тысяч рублей.

Осенью 2020 года в ходе проводимых мероприятий сотрудниками МОБОП УУР МВД по РМ в одном из гаражей, владельцем которого является родственник обвиняемых, были обнаружены и изъяты из незаконного оборота два обреза, принадлежащих одному из братьев.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.