Ольга Чистякова: «Жители берут на воспитание приемных детей и спасают села»

Фото из архива депутата

Проведать их приехала депутат Законодательного собрания, руководитель «Союза женщин России» по Пензенской области Ольга Чистякова.

«О духовном подвиге жителей Малосердобинского района в регионе мало кто знает. С 2010 года практически все взрослое трудоспособное население занимается детьми, которые оказались не нужны своим родителям».

Ольга Александровна отметила, что семьи объединились и создали некоммерческую организацию. Главная цель – передать накопленный опыт.

«Уверена, что их примеру могут последовать и другие», - сказала парламентарий.

МНОГОДЕТНАЯ МАМА В 57 ЛЕТ

Вася и Лиза – кровные брат с сестрой. Мать ушла из семьи в 2011 году. Отец просто запирал их дома, зажигая голандку. Когда их нашли органы опеки, у детей была дистрофия, они разговаривали на птичьем языке, не понимали даже, что такое есть, спать, ходить в туалет. У обоих – целый набор сложных диагнозов. Лизе на тот момент было 7 лет, Васе – 5.

«Когда я приехала в центр реабилитации, меня стали отговаривать: вы же понимаете, что будет дальше», - рассказывает приемная мама Татьяна Александровна.

«Я хотела именно этих детей забрать, потому что знаю, какое к таким обычно отношение. Такие никогда не попадают в семьи. Из приюта - в дом престарелых», - продолжает Татьяна Александровна, которая долгое время работала няней в детдоме.

А дальше началась большая работа. Разговаривать детей она научила сама – логопеда они испугались.

«Через любовь, через ласку», - вспоминает Татьяна Александровна, которую оба сразу стали называть мамой. Сейчас дети выглядят здоровыми. Об их состоянии напоминает разве что огромный шкаф с лекарствами.

Где двое, там и трое. Как только Ваня и Лиза адаптировались, она приняла на воспитание еще одну девочку, которая осталась без родителей.

Сейчас «молодой маме» Татьяне Александровне 57 лет. Она тянет троих несовершеннолетних детей, помогает мужу-инвалиду по зрению, держит огород.

Всего у Татьяны Александровны 10 детей: трое своих и семеро приемных. Взрослые регулярно навещают, делятся радостями и успехами. Все – состоявшиеся люди, создавшие крепкие семьи. Дети подарили женщине 8 внуков.

ХОТЕЛА ОДНОГО, ВОСПИТЫВАЕТ ТРОИХ

Семье Симдяшкиных из села Старое Славкино своих детей Бог не дал. Зато дал огромное сердце, тепла которого хватило, чтобы воспитать троих.

Старшие Вова и Маша уже совсем большие. Вова год учится в Пензе на электрика, оценки – исключительно 4 и 5, получает стипендию.

Фото из архива депутата

«Таким он стал не сразу. Первые 4 – 5 лет мы боролись за нашего ребенка. Прошли многое: и пироманию, и побеги. Но когда Вова осознал, что его любят, что теперь у него новая, другая жизнь, он изменился. Теперь помогает нам воспитывать младшего Максима», - поделилась мама.

История появления в семье Максима тоже непростая. Маша вспомнила, что когда их забирали от родной мамы, у нее был еще малыш. «Стали выяснять. Оказалось, действительно, у Маши и Вовы есть еще один родной брат», - рассказала Ольга Симдяшкина. Многодетная мама признается: сначала хотела лишь одного, а воспитывает троих.

ВТОРОЙ «ПЕРВОКЛАШКА»

Супруги Артамоновы решили принять в семью детей, когда вырастили единственного сына.

Первого приемного ребенка Эмиля взяли в 2015 году. Ему на тот момент было 12 лет. От парня отказались две семьи.

«Когда нам его вывели, мы сразу поняли: это наш ребенок!», - рассказала мама Людмила Артамонова.

Сын отлично окончил школу, сейчас ему уже 20-й год, учится в Пензе на повара.

Фото из архива депутата

Второго приемного сына Егора тоже брали в подростковом возрасте. История похожая: в предыдущих семьях мальчик не прижился. А супруги Артамоновы в очередной раз справились! Егору 16, планирует поступать в архитектурно-строительный колледж, обладатель золотого значка ГТО, увлекается боксом.

Третий мальчик, Николай, появился в семье всего несколько дней назад. Первого сентября он пойдет в 1 класс и станет вторым первоклассником в Старом Славкино.

Местную школу без преувеличения можно назвать образцовой. Большая ухоженная территория, свежий ремонт, просторный спортивный зал. Видно, что и директор, и местная администрация следят за состоянием детских образовательных учреждений.

В 2010 году в сельской школе учились больше 100 учеников, 30% - приемные дети. Сейчас число учеников сократилось, проседает начальное звено, однако администрация района не теряет надежду вновь увеличить число учеников.

«Сейчас прорабатываем вопрос и с приемными семьями, и с детьми Донбасса, изучаем юридические нюансы и возможности», - сказала заместитель главы администрации Малосердобинского района Наталья Василькина.

«Демография - это фундамент общества, от того, насколько эффективно мы научимся преодолевать проблемы в этой сфере во многом будет зависеть будущее Пензенской области, страны в целом. Необходима серьезная национальная программа, рассчитанная на десятилетия, главным эффектом которой должны стать прирост населения, увеличение рождаемости», - сказала Ольга Чистякова.

«Пример приемных семей Малосердобинского района заслуживает всесторонней поддержки. Для таких матерей, безусловно, должны существовать награды местного и федерального уровня. Пока орден «Мать героиня» положен только женщинам, родившим и воспитавшим своих детей. Президент России Владимир Путин назначил наряду с орденом еще и денежную выплату в один миллион рублей. Убеждена, что аналогичную награду надо разработать и для приемных родителей», - подвела итог Ольга Чистякова.