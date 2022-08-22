Молодые пензенцы стали обладателями грантов на «Тавриде.АРТ – 2022»

Фото предоставлено министерством образования Пензенской области

Никита Евплов представил проект «Сурский край в личностях». Илья Купцов - проект «Акселератор по вовлечению сельской молодежи в развитие туризма. «Познавая Сурский край».

В проходившем в Крыму с 15 по 19 августа фестивале «Таврида.АРТ – 2022» приняли участие более 4 тысяч человек из регионов России, а также из Донецкой и Луганской народных республик.

Делегация Пензенской области включала 35 представителей по различным творческим и общественным направлениям.