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Общество22 августа 2022 7:54

Молодые пензенцы стали обладателями грантов на «Тавриде.АРТ – 2022»

По итогам Всероссийского конкурса молодежных проектов Никита Евплов и Илья Купцов удостоены грантов в размере 700 тысяч и 1 млн. 100 тыс. рублей, соответственно
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством образования Пензенской области

Фото предоставлено министерством образования Пензенской области

Никита Евплов представил проект «Сурский край в личностях». Илья Купцов - проект «Акселератор по вовлечению сельской молодежи в развитие туризма. «Познавая Сурский край».

В проходившем в Крыму с 15 по 19 августа фестивале «Таврида.АРТ – 2022» приняли участие более 4 тысяч человек из регионов России, а также из Донецкой и Луганской народных республик.

Делегация Пензенской области включала 35 представителей по различным творческим и общественным направлениям.

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