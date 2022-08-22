В Пензе объявили об изменении тарифов на поездки в такси

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Яндекс Такси совместно с таксопарками приняли решение скорректировать тарифы на поездки в такси в Пензе. Но существенного роста цен не будет. К примеру, поездка в «Экономе» длиной в 9 км и продолжительностью 16 минут будет стоить в среднем 215 рублей. Ранее пассажиры платили 208 рублей.

Необходимость корректировки тарифов вызвана тем, что с начала года при заказе такси часто срабатывает повышающий коэффициент. Происходит это из-за нехватки машин такси. Водители отмечают, что обслуживать авто стало дороже, к тому же частично выросли цены на запчасти. Поэтому количество таксистов в городе уменьшилось.

- Новая структура тарифов обеспечит водителям необходимую плотность заказов, что позволит им получать стабильный доход, который может быть выше, чем раньше. Это, в свою очередь, привлечет в систему дополнительное количество водителей, и как следствие, повышенный коэффициент будет срабатывать реже, - сообщили в Яндекс Такси.

В компании отметили, что такие меры положительно отразятся на экономики поездок. Водители смогут частично компенсировать затраты на содержание машин, при этом цены в городе по-прежнему останутся на доступном уровне.

Новые тарифы вступят в силу в ближайшее время. Водителей напрямую проинформируют о фактических изменениях.