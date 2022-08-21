Пензенец украл из магазина коробку конфет и продал ее прохожим

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Представитель одного из пензенских магазинов обратился в полицию с заявлением о краже из их торговой точки коробки конфет. Ущерб пострадавший оценил в две тысячи рублей.

Участковый заподозрил в причастности к краже местного жителя 2003 года рождения. Тот был доставлен в отдел, где признался. Парень рассказал: он предварительно убедился, что сотрудники магазина не обращают на него внимания, после чего взял коробку конфет и вышел с ней. Сладости он продал прохожим, а деньги потратил.

Стоит отметить, что ранее гражданин уже совершал мелкую кражу, за что был подвергнут административному наказанию. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело