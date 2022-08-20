Пензенский детский врач-травматолог дает невредные советы родителям

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

В каникулы дети чаще проводят время на улице, занимаются спортом. И далеко не всегда за ними присматривают взрослые.

По словам детского доктора,современные дети, играя, с легкостью «ломают» себе всё, что можно сломать. Чаще травмируется голова, подбородок, губы, руки и ноги. При катании на самокате или скейтборде падение часто происходит на выпрямленные руки и заканчивается переломом лучевой кости или костей предплечья.

При падении назад-«локтями в землю»- ребенок может получить перелом плеча. Эта травма распространена у юных любителей катания на гироскутере.

Катаясь на беговеле, велосипеде, при резких остановках перед препятствием, дети налетают на руль, что влечет за собой закрытую травму живота. Могут быть острые внутрибрюшные кровотечения или сочетанные травмы, если ребёнок кубарем слетает с велосипеда, ударяется головой, ломая руку или ключицу. При падении ребенка на большой для него скорости можно получить еще и очень глубокий «асфальтный» ожог.

Наиболее серьезный травматизм - у подростков, которые практикуют езду на скоростных велосипедах для экстремального катания или для выполнения трюков, без защиты и без шлемов. Это тяжелая черепно-мозговая травма в сочетании с повреждением внутренних органов, а также различные виды переломов костей конечностей.

Ультрамодные сегодня электросамокаты, обладая низким тормозным потенциалом, могут развивать большую скорость.

Фото: Николай Оберемченко

Часто дети, не получив четких инструкций и пренебрегая средствами защиты, разгоняются на такой «игрушке» и падают, получив серьезные увечья.

Управление скоростным мототранспортом - скутером, мопедом, мотоциклом – в неопытных подростковых руках приводит часто к дорожным происшествиям с большим количеством пострадавших.

Врачи единогласны во мнении - не стоит поощрять подобные смертельно опасные «развлечения» детей.

Чтобы переломы, растяжения и синяки не портили жизнь родителям и не вызывали стресс у ребенка, следует научить его правильно тормозить, маневрировать, группироваться при падении.

На велосипеде, самокате и роликах необходимо ездить в шлеме и экипировке. Ведь даже профессиональные спортсмены максимально защищают себя от случайных падений. Доказано, что шлем на 85 % снижает риск получения просто травмы головы и получения тяжелой черепно-мозговой травмы. Это серьезные аргументы для юного любителя скорости.

При покупке любого транспортного средства важно не только объяснить, как пользоваться новинкой, но и закрепить навык на практике.

После покупки роликов следует научить ребенка стоять и перемещаться на них, уметь тормозить, отработать технику правильного падения: вперед на колени, а затем на руки.

При движении на электросамокате обеспечьте ребенка средствами защиты (шлем, наколенники, локтевые щитки - это минимум, еще лучше защитить спину и запястья).

Немаловажным фактором является поведение родителей, если все-таки травма случилась. Главный совет: ребенок чутко реагирует на возникшую панику, потому взрослым стоит сохранять спокойствие и, отбросив лишние сомнения, обратиться в медицинское учреждение.