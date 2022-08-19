В Пензенской области наградили победителей юнармейских сборов ПФО «Гвардеец»

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Торжества прошли с участием заместителя полпреда Президента в ПФО Олега Машковцева, главы Пензенской области Олега Мельниченко, председателя ДОСААФ России Александра Колмакова, Героя России Алексея Романова,

По итогам программных состязаний первые три места заняли команды Пермской области, Республики Татарстан и Пензенского региона, соответственно. Они получили медали, остальным ребятам были вручены дипломы и наручные часы.

Юнармейские сборы ПФО «Гвардеец» позволили молодым людям показать спортивную подготовку, на практике узнать основы профессии военнослужащего, ознакомиться с современными образцами военной техники, приобрести навыки обращения со стрелковым оружием.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Проект инициирован полпредом Президента в ПФО Игорем Комаровым, поддержан губернатором Олегом Мельниченко и правительством Пензенской области.

В этом году наш регион впервые принял команды всех 14 субъектов РФ ПФО и ребят из Донбасса. Принято решение сделать Пензенскую область постоянной площадкой проведения окружных военно-патриотических сборов.

Заместитель полпреда Президента в ПФО Олег Машковцев отметил, что в Пензенской области собрались лучшие из лучших допризывников из регионов Приволжского федерального округа и ДНР

Программа сборов уникальна, как по количеству составляющих её мероприятий, так и по их разноплановости. Это позволило успешно решить задачи по начальной военной, огневой, строевой и физической подготовке путём моделирования условий, приближенных к реальной военной службе».

Заместитель полпреда главы государства в ПФО выразил благодарность организаторам военно-патриотических сборов – Минобороны РФ, ДОССАФ России, главе Пензенской области – за личную поддержку реализации данного проекта.

Губернатор Олег Мельниченко подчеркнул, что первый опыт приёма представителей всех регионов ПФО удался, с поставленными задачами справились.

«Вы прошли настоящую, приближенную к армейской, подготовку, увидели, что такое быт курсантов военного училища – сдружились, обрели новых товарищей. Теперь будете развивать юнармейское движение уже в своих учебных заведениях», - дополнил он, обращаясь к молодым патриотам.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В ходе церемонии закрытия на площадках учебного полигона с применением военной техники и холостых зарядов была продемонстрирована реконструкция пяти фрагментов реальных боёв, произошедших в рамках специальной военной операции.

На плацу юнармейцы показали приобретённые навыки отличной строевой подготовки.

По словам Председателя ДОСААФ России Александра Колмакова, традиция ПФО по организации таких сборов заслуживает самого серьёзного уважения и распространения.

По мнению Героя России, референта Управления Президента по общественным проектам Алексея Романова, военно-патриотические сборы способствуют воспитанию будущих защитников Отечества.

Ключевым элементом торжественной церемонии закрытия ЮВПС ПФО «Гвардеец» стало принятие юнармейской клятвы на верность Отечеству, дружбе, служению принципам добра и справедливости.