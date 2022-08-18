Фото: Виктор БАЯЗИТОВ

В текущем году было снесено более 50 памятников воинам, погибшим в ходе Второй мировой

Вот и 16 августа в эстонской Нарве начали переносить Т-34, несмотря на протесты местных жителей.

Что тут сказать, с дипломатией у мидовцев полный порядок.

Простым же смертным россиянам не надо рассказывать о причинах, побуждающих последователей сформированной в Эстонии 20-ой гренадерской дивизии Ваффен СС, украинской дивизии СС «Галичина», которые, взявшись за руки, пробуют мстить уже павшим солдатам Красной Армии, очернить светлую память о них.

А, значит, относиться к вам следует, как к нацистским недобиткам.

Тем же местным жителям Эстонии, кто протестовал против сноса памятника, замечу – это не последняя «тридцатьчетвертка».

Родной брат вашего танка Т-34 стоит на постаменте в Пензе – городе, чьи уроженцы освобождали от фашистов в 1944 году и Эстонию

22 июля 1944 года в ходе операции по освобождению городов Псков и Остров в наступление перешла и входящая в 42-ю армию 376-я стрелковая дивизия, где служил пензенец сержант Иван Чернов. Обходным ударом с юга города части армии форсировали реку Великую и 23 июля освободили Псков.

Всем участникам операции Верховный главнокомандующий объявил благодарность. Москва салютовала героям. А один из них девятнадцатилетний сержант Чернов, через считанные дни, 5 августа, уже в ходе Тартусской операции погибнет в бою на эстонской земле.

Мы помним и его, и всех наших павших бойцов.

А наш танк Т-34 сравнительно недавно пензенские умельцы обновили, проверили его ход. Вы даже можете послушать работу двигателя легендарной боевой машины.

Остается только передать привет горячим эстонским парням - не будите лихо, не тревожьте павших солдат.