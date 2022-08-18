Губернатор и руководитель Росавтодора оценили в Пензе сооружение дороги по улице 40 лет Октября

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Реконструкция автодороги протяженностью более 6,7 км от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной в Пензе ведется поэтапно с 2019 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

За первый год в нормативное состояние приведен участок между улицами 40 лет Октября и Бийской. На втором этапе введен в эксплуатацию отрезок от пересечения улиц Рябова и Перспективной до улицы Центральной. Благодаря поддержке Правительства РФ, этот участок сдан раньше запланированного срока – в 2021 году.

С опережением графика осуществляется третий этап работ - реконструкция дороги от улицы Бийской до пересечения улиц Рябова и Перспективной. Идет переустройство инженерных коммуникаций, прокладка ливневой канализации, установка опор наружного освещения. Отдельное внимание уделяется строительству эстакады, путепровода и моста.

Олег Мельниченко подчеркнул, что дорожный объект имеет для пензенцев стратегическое значение.

«Его реализация позволит разгрузить улично-дорожную сеть, создать дополнительные условия для выхода на тамбовскую трассу со стороны Города Спутник и дороги «Пенза-Шемышейка», а также соединить два крупных микрорайона без необходимости проезда через центр города. Идем с опережением графика, в 2023 году все работы завершим», – проинформировал руководитель субъекта Федерации.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Глава Федерального дорожного агентства положительно оценил применение отечественных технологий строительства.

«Автодороги содержатся в очень хорошем состоянии, будем продолжать финансирование, чтобы их развивать, приводить в нормативное состояние до указанного показателя в 85 процентов, это поручение, которое дал нам Президент.

Также в числе общих задач Роман Новиков назвал снижение уровня аварийности на дорогах.

В Пензенской области за первое полугодие 2022 года снижение по сравнению с прошлогоднем периодом составило 10 процентов. Этот показатель лучше общероссийского, где снижение составило около 8 процентов.

Губернатор поблагодарил руководителя Федерального дорожного агентства за содействие в реализации масштабных инфраструктурных проектов.

«Без поддержки со стороны Росавтодора и Министерства транспорта Российской Федерации вряд ли это могло состояться, – подытожил Олег Мельниченко.