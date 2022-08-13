В Пензенской области полицейские и общественники провели «Зарядку со стражем порядка»

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В Каменском районе организаторы мероприятия посетили детский оздоровительный лагерь «Берёзка», где устроили для детей спортивный праздник.

Необычный день для ребят начался с общеукрепляющей разминки, которую провели сотрудники отдела профессиональной подготовки УРЛС УМВД России по Пензенской области мастер спорта международного класса по легкой атлетике Игорь Гостев и мастер спорта по самбо Дмитрий Фирсёнков.

Школьникам показали простые упражнения, с помощью которых можно поддерживать себя в хорошей физической форме. Дети с удовольствием повторяли движения за ведущими.

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Сильное впечатление на детей произвели бойцы спецподразделения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД. Они устроили показательное выступление и продемонстрировали приемы самообороны, которые используют в профессиональной деятельности.

Кульминацией спортивного дня стала эстафета, в которой приняли участие все желающие. Сотрудники полиции вручили победные кубки самым сильным и ловким.

Финалом встречи стала памятная фотосессия для всех участников Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»