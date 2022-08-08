22 жителя Мордовии получили народную премию «Время героев»

Фото из официального сообщества проекта в социальной сети «ВКонтакте»

С 12 по 23 июля любой желающий мог опубликовать на сайте премии рассказ о человеке, которого он считает своим героем. За этот период времени портал опубликовал 502 истории - о сотрудниках МЧС и врачах, спасающих жизни, добровольцах, помогающих людям, профессионалах, достигших высот в карьере. 23 июля стартовало народное голосование, в котором приняли участие 380 000 человек. Итоги премии подвели 5 августа.

- Мы не считаем нашу премию чемпионатом, скорее, это фестиваль, цель которого - показать людям, какие герои живут рядом с ними, - отметил автор проекта Денис Шапкарин.

Фото из официального сообщества проекта в социальной сети «ВКонтакте»

Глава республики Артем Здунов заявил, что церемонию вручения данной премии планируется сделать ежегодной:

- Нам очень важно гордиться своей Родиной, своими друзьями, родителями. Нашими промышленниками, врачами, учителями. Достойные примеры воспитывают неравнодушных людей, которые всегда протянут руку помощи. Представители Российского союза промышленников и предпринимателей предложили сделать это награждение ежегодным. Обязательно продолжим эту традицию!

По итогам голосования работники сферы здравоохранения Алексей Ховряков, Константин Жирнов и Владимир Ипатенко стали лауреатами в номинации «Герои медицины». «Героями по призванию» признаны Александр Безбородов, спасший из горящей многоэтажки женщину с двухмесячным младенцем, и единственный в республике спасатель международного класса Антон Макаров. Заслуженный учитель республики с 40-летним трудовым стажем Клавдия Шуляева названа «Героем образования». Почтальон с 25-летним трудовым стажем Любовь Сидорова стала «Героем села».

Всего народную премию «Время героев» получили 22 жителя республики.