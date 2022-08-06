В Мордовии отметили День памяти Феодора Ушакова

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Утром в Кафедральном соборе состоялась Божественная литургия, которую совершил митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.

Литургия завершилась крестным ходом вокруг собора. У памятника непобедимому адмиралу был отслужен праздничный молебен, по завершении которого состоялась церемония возложения цветов. Глава Мордовии, приветствуя всех собравшихся в Кафедральном соборе, подчеркнул, что имя адмирала Федора Федоровича Ушакова навечно вписано в историю нашей Родины. Благодарная память о ратных деяниях человека, явившего образец служения воинскому долгу и подлинного патриотизма, пронесена народом через века.

«Феодор Ушаков научит нас, как одерживать победы над всеми супостатами, ополчающимися на Россию», - подчеркнул митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Мероприятия, приуроченные к двадцать первой годовщине канонизации небесного покровителя Мордовии, продолжились.

Вечером 5 августа в Саранске впервые прошла Народная премия «Время Героев», направленная на укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, а 6 августа в Темникове будут подведены итоги первого Всероссийского театрального фестиваля воспитанников Нахимовских военно-морских училищ, кадетских корпусов и классов «Гардемарины-2022».